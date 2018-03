Programm im Nacht-Express

Braunschweig Der Nacht-Express, vorgestellt von der Jugendförderung Braunschweig, bietet an sechs Wochenenden ein Programm für Kinder ab sechs Jahren an. Jede Veranstaltung beginnt an einem Samstag um 19.30 Uhr und endet am darauffolgenden Sonntag um 10 Uhr. Für die Übernachtung und das Frühstück für die Kinder...