Autodiebe stehlen zwei Fahrzeuge

Braunschweig Zwei BMW-Besitzer haben am Mittwochmorgen den Diebstahl ihrer Autos bei der Polizei gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Fahrzeuge jeweils auf einem privaten Einstellplatz an der Schefflerstraße im Bebelhof und auf einem Parkstreifen an der Helmstedter Straße, schräg gegenüber vom...