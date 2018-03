Radler attackiert Hund Momo mit Reizgas

Eine Französische Bulldogge wurde am Mittwoch von einem Radler attackiert. Foto: Archiv

Braunschweig Ein unbekannter Radfahrer hat am Mittwochmorgen in Braunschweig einen Hund und seine Besitzerin durch Reizgas verletzt.

Der Vorfall ereignete sich laut Mitteilung der Polizei gegen 8 Uhr am Springkamp. Der Hund sei so schwer verletzt worden, dass er von einem Tierarzt behandelt werden musste. Die Hundehalterin erlitt durch den Sprühnebel Reizungen im Gesicht.

Die 33-Jährige befand sich, so meldet es die Polizei, auf dem Gehweg, während ihre eineinhalbjährige Französische Bulldogge Momo am Rand mit einem anderen Hund spielte. Als ein in Richtung Max-Planck-Straße fahrender Radler die Hunde passierte, habe dieser plötzlich ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt und auf ihren Hund gehalten. Wortlos sei der Mann dann weitergefahren.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Die Frau beschreibt den Mann wie folgt: sehr groß, dunkel gekleidet, zudem habe er einen Fahrradhelm getragen. Hinweise an Polizeistation Querumer Straße, Tel: (0531) 4 76 3 4 15.