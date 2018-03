Kinder dürfen im Museum Seife herstellen

Braunschweig In den Osterferien bietet das Braunschweigische Landesmuseum vom 17. bis zum 31. März jeweils samstags und mittwochs – 13 bis 16 Uhr – ein Ferienprogramm an. Anlässlich der Ausstellung „Eva’s Beauty Case & Adam’s Necessaire“ können Kinder ab 6 Jahren laut Mitteilung in spielerischen Führungen...