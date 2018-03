Braunschweig Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag einen 39-jährigen Iraker am Flughafen Frankfurt verhaftet, als dieser sich ins Ausland absetzen wollte.

Mutmaßlicher Räuber wird am Flughafen Frankfurt gefasst

Bei der Ausreisekontrolle an einem Flug nach Erbil/Irak stellte laut Pressebericht ein junger Polizeimeister fest, dass das Amtsgericht Braunschweig seit dem 1. März per Haftbefehl nach dem mutmaßlichen Räuber sucht.

Gemeinsam mit einem Komplizen soll der Mann demnach in Braunschweig im Januar einem anderen Mann Gegenstände im Gesamtwert von etwa 40 000 Euro entwendet haben. Die Männer hätten sich in einer Gaststätte kennengelernt und gemeinsam gezecht, anschließend seien sie in die Wohnung des späteren Opfers gegangen. Dort sollen die beiden Täter dem Mann sogenannte K.O.-Tropfen verabreicht haben, um ihm dann hochwertige Uhren, Kameras und Bekleidungsgegenstände zu entwenden.

Der mutmaßliche Räuber steht, so teilt es die Bundespolizei mit, unter Bewährung. Gegen ihn seien darüber hinaus weitere Ermittlungsverfahren anhängig.