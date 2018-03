Plastik im Biomüll gelangt in Kompost

Ein Storch versenkt auf der Suche nach einer Mahlzeit den Schnabel in dem Riesenberg Biomüll, der gerade auf dem Weg ist, sich in Kompost zu verwandeln. Auch Möwen und Krähen tummeln sich rund um die Vergärungsanlage am Rande des Alba-Betriebsgeländes in Watenbüttel, in der der Inhalt aus Braunschweigs 36 000 Biotonnen landet. Und so könnte für Gregor Kruppa, dem Leiter der Anlage, die Welt eigentlich ganz in Ordnung sein – wenn nicht...