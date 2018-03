Informationsabend für ehrenamtliche Betreuer

Braunschweig Bei der Informationsveranstaltung für ehrenamtliche rechtliche Betreuer steht am Donnerstag, 22. März, das Thema „Vermögenssorge und Einwilligungsvorbehalt“ auf dem Programm. Was es damit auf sich hat, wird Lena Haufe aus dem Betreuungsverein Institut für Persönliche Hilfen in ihrem Vortrag...