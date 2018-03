Eine Stadt ganz nah

Liebe Leser, nun liegt wieder eine neue Beilage „Leben und Arbeiten in Braunschweig“ vor Ihnen. Wir wollen erneut einen bunten und informativen Querschnitt bieten. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf Porträts von Menschen, die für andere arbeiten – Krankenpfleger, Taxifahrer, Tänzerinnen, Ordnungskräfte, Trainer, Menschen an der Maschine oder an der Essensausgabe. Wir haben aufgeschrieben, was sie ihn ihrem Beruf und in ihrer Tätigkeit umtreibt, antreibt und weitertreibt. „Nahaufnahme“ haben wir das Ganze genannt, weil wir unseren Gesprächspartnern in den Interviews sehr nahe gekommen sind – und auch unsere Leser mit Nähe daran teilhaben lassen. Denn es ist klar: Ohne persönliches Engagement und Herzblut kann eine Stadt nicht so leben und atmen, wie wir es an Braunschweig zu schätzen wissen. Die Stadt wächst, zieht Menschen an – und strahlt aus, weshalb wir auch wichtige neue Aspekte wie den Umbau von Teilen der Innenstadt beleuchten. Die Gründerszene ist uns immer wieder einen Blick wert – schließlich sind es neue, mutige, schöpferische Ideen, aus denen das Neue entsteht. Blättern Sie, schauen Sie, lassen Sie sich inspirieren und reden Sie mit. Und vor allem: Recht viel Spaß beim Lesen!

