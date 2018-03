Burggasse – Neue Straße für die City

In der Innenstadt endet Mitte des Jahres eine Ära. Dann schließt nach 35 Jahren die Burgpassage. Ende Juni ziehen die letzten Mieter aus. Dann rollen die Abrissbagger an. Die Passage verschwindet komplett. An ihrer Stelle entsteht bis Ende 2020 eine neue, nach oben offene Einkaufsstraße: die Burggasse.

Doch das Projekt ist nicht unumstritten. Viele Braunschweiger möchten „ihre“ überdachte Burgpassage behalten, mit dem Tchibo-Treff in der Mitte. Das imposante Glaskuppeldach zu entfernen, sei ein Fehler, sagen sie. Die geplante Gasse werde keine Aufenthaltsqualität mehr haben. Und vor allem: Es gehe durch den Umbau historische, denkmalgeschützte Bausubstanz verloren.

Der Investor, der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner, hat unterdessen mit ersten vorbereitenden Arbeiten an der Passage begonnen. Eine Spezialfirma hat dieser Tage die Tragfähigkeit des Untergrundes geprüft. Dazu muss man wissen: Unter der Passage, bis etwa zur Mitte, verlief früher ein Okerarm. Er wurde um 1900 verrohrt. Den Kanal gibt es noch heute.

Bis zu 90 Millionen Euro will Development Partner investieren. „Wir wollen keine Konkurrenz zum Cityhandel schaffen, sondern eine Ergänzung darstellen. Es wird keine Ankermieter geben, nur kleinteiligen Handel. Der Anspruch des Projekts ist, dass in zehn Jahren keiner mehr merkt, was ergänzt und was schon immer da war“, umreißt Geschäftsführer Ralf Niggemann die ehrgeizige Zielsetzung.

Die Planungen für die Burggasse sehen Neubauten entlang einer neuen, in das bestehende Innenstadtsystem integrierten Straße vor, die sich in das Erscheinungsbild der Altstadt einfügt. Durch eine Nutzmischung aus Einzelhandelsflächen im Erd- und Obergeschoss sowie Wohnnutzungen in den oberen Geschossen soll die Attraktivität und Lebendigkeit erhöht werden. 35 bis 40 Wohnungen werden entstehen. Balkone und Terrassen seien denkbar, heißt es.

Und was wird aus den jetzigen Mietern? Viele sind sich noch unschlüssig, ob sie in der „Burggasse“ später weitermachen werden. Klar ist: Peek & Cloppenburg bleibt. Kaffee-Filialist „Tchibo“ überlegt noch. Es liefen Gespräche, heißt es.