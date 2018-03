Zwei Gründer, fünf Kinder und hundert Ideen

Warum haben Ingenieure hin und wieder geniale Ideen? Weil sie immer wieder neue Wege suchen, mit möglichst wenig Aufwand ans Ziel zu kommen. So erzählt es Henrik Borgwardt (38) mit einem kräftigen Augenzwinkern. Er muss es wissen, schließlich ist er selbst Maschinenbau-Ingenieur.

Zusammen mit Arne Stahl (37) hat er vor einigen Jahren eine Technologie entwickelt, mit der man schneller und günstiger als bisher Profile aus Faserverbund-Werkstoffen herstellen kann – vor allem für Autos und Flugzeuge, aber etwa auch für Boote, Brücken und Windräder. Vor einem Jahr haben sich die beiden damit selbstständig gemacht. Inzwischen beschäftigen sie sechs Mitarbeiter und suchen weitere. Ihre Firma soll jetzt Stück für Stück wachsen.

Angefangen hatte alles beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig. Die beiden befassten sich dort mit Faserverbund-Leichtbau. Dabei handelt es sich um Werkstoffe, die sehr leicht und zugleich steif sind. Gerade beim Bau von Autos und Flugzeugen kommen sie immer häufiger zum Einsatz: Je leichter die Bauteile, umso geringer die Treibstoffkosten und die Umweltbelastung.

Als Stahl und Borgwardt beim DLR ein Profil zur Verstärkung eines Flugzeugrumpfes bauen sollten, kam ihnen das viel zu aufwendig vor. Also überlegten sie, wie es schneller geht – und fanden einen Weg, das Profil auch ohne langwierigen Robotereinsatz in die gewünschte Form zu bringen. „Was sonst einen Tag gedauert hat, geht damit innerhalb einer halben Stunde“, sagt Arne Stahl. Die beiden entwarfen also entsprechende Rollform-Anlagen, präsentierten diese auf Messen und verfeinerten das Ganze immer mehr. Als das DLR schließlich ein Patent anmeldete, mussten sie sich entscheiden: Wird das Patent an irgendein Unternehmen verkauft, oder sollten sie ihre Technologie selbst vermarkten und eine Firma gründen? „Die Entscheidung ist uns leicht gefallen“, sagt Henrik Borgwardt. „Da stecken immerhin acht Jahre Herzblut drin. Das wollten wir keinem anderen überlassen. Wir wissen einfach am besten, wie unsere Technologie funktioniert.“

Außerdem hatten beide im Laufe der Jahre gemerkt, dass sie ganz gut zusammenpassen. Also ging’s raus in die Wirtschaft – mit einem sanften Übergang: Das DLR und die Helmholtz-Gemeinschaft sorgten dafür, dass sie noch Gehalt bezogen und parallel dazu ihre Firmengründung vorbereiten konnten.

Ihren Büro-Standort haben sie im Technologiepark, wo die Stadt Gründern günstige Flächen anbietet. Zusätzlich haben sie in der Saarbrückener Straße eine Werkhalle gemietet. Dort stehen die selbstkonstruierten Anlagen, auf denen sie verschiedene Bauteile produzieren können.

Jetzt sei es wichtig, sich einen Namen zu machen und die strengen Zertifizierungsvorgaben etwa in der Flugzeugbranche zu erfüllen, sagt Arne Stahl. „Dort geht es wie in der Automobilbranche sehr stark um Sicherheit. Außerdem müssen die Bauteile konstant verfügbar sein. Den Zugang zu diesen Auftraggebern muss man sich hart erarbeiten.“

Weitaus geringer seien die Hürden im Sport- und Freizeitbereich, erläutert er. Beim Bau von Fahrrädern kommen zum Beispiel auch superleichte Faserverbundwerkstoffe zum Einsatz, meistens Carbon. „Auch aus diesem Bereich gibt es mehrere Anfragen nach unserer Technologie“, so Stahl. „Wir haben also reichlich zu tun.“ Das gilt übrigens nicht nur für ihre Firma, sondern auch für ihre beiden Familien: Beide sind verheiratet und haben zusammengerechnet fünf Kinder. Da muss alles gut getaktet sein – dann findet sich auch Zeit, um die vielen genialen Ideen umzusetzen, die Stahl und Borgwardt täglich in den Sinn kommen.