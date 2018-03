Spiel’ mit und rette „Big Motors“

Es sind harte Zeiten für den Autokonzern Big Motors. Richtig harte Zeiten. Das Unternehmen steht am Rande der Insolvenz. Die Manager haben auf die falschen Autos und die falschen Märkte gesetzt. Und die Konkurrenz schläft nicht, ist immer einen Schritt schneller!

Gibt es noch eine Chance für Big Motors? Ganz klar, hier müssen Profis ran! Studenten der Technischen Universität Braunschweig zum Beispiel, angehende Ingenieure. Der Boss von Big Motors bittet nämlich sie, seine „Mitarbeiter“, um Mithilfe bei der strategischen Neuausrichtung des Konzerns.

An dieser Stelle kommt Stefan Böhme ins Spiel. Ohne den 37-Jährigen gäbe es Big Motors gar nicht. Der Wissenschaftler arbeitet am Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TU, Schwerpunkt nachhaltige Produktion. Sein Fachgebiet: innovative Lernsysteme für Ingenieure. Böhme hat mit Kollegen ein Planspiel entwickelt, bei dem Studenten all das anwenden können, was sie in der Vorlesung gehört haben.

Bis zu 64 Spieler gehen dabei an den Start – in verschiedenen Unternehmensabteilungen, mit verschiedenen Rollen. Acht Stunden lang haben sie Zeit, Big Motors wieder auf Kurs zu bringen. Sie müssen Profit und Kundenzufriedenheit im Blick haben und ebenso ökologische und soziale Faktoren.

„Im Spiel merkt man erst, wie komplex alles ist, was wovon abhängt und wie vielfältig die Folgen einer Entscheidung sein können“, sagt Stefan Böhme. Es geht also um vernetztes Denken – und um viel, viel Kommunikation zwischen den Abteilungen. Der Zeitdruck ist hoch, die Ressourcen sind knapp. Im Idealfall erreichen die Studenten am Ende des Tages mit ihrer Strategie das Ziel, das sie sich am Morgen gestellt haben. Manchmal kommt es aber auch anders, als man denkt, etwa dann, wenn der Spielleiter plötzlich strengere Umweltschutzgesetze einführt.

Die Studenten arbeiten nicht nur mit Spielsteinen und Spielkarten, sondern sie können über Notebooks auch zusätzliche Informationen abrufen. Am Ende wird alles ausgewertet. „Wir erleben immer wieder, dass die Teilnehmer gar nicht aufhören wollen“, sagt Böhme. „Man wird einfach vom Spiel gefesselt, es macht Spaß – und man lernt dabei.“ Dass Spielen das Lernen erleichtert, ist schon lange bekannt. Aber nur selten werden Spiele in der Erwachsenenwelt auch tatsächlich zum Lernen eingesetzt. „Leider erlebt man stattdessen viele trockene Vorlesungen oder zähe Fortbildungen mit Powerpoint-Schlachten“, so Böhme. „Das liegt daran, dass die Entwicklung eines Planspiels Zeit und Geld kostet.“ An der Uni hat er das Big-Motors-Spiel sieben Jahre lang kontinuierlich weiterentwickelt. Jetzt ist er mit zwei Kollegen dabei, es auf den Markt zu bringen. Sie wollen sich selbstständig machen und sowohl Hochschulen als auch Unternehmen als potenzielle Nutzer ansprechen. Übrigens: Das Planspiel kann für verschiedene Themen zum Einsatz kommen. Es muss also nicht immer die Rettung von Big Motors sein.