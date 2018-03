Schöner Wohnen mit menschlicher Nähe. In der Kalandstraße 6 hat sich ein wagemutiges Trüppchen zusammengefunden, das in Gesellschaft alt werden will und beherzt ein Pilotprojekt gestartet hat. „Artverwandt“ steht am Klingelschild der Gemeinschaftswohnung im Erdgeschoss –so nennen sich die neuen Mieter unter dem Dach der Braunschweiger Baugenossenschaft (BBG). Jürgen Rabold (69) bringt die Sache poetisch auf den Punkt: „Ich will mit anderen das Lebendige im Alltag teilen.“

„Artverwandt“ ist eine Gruppe von 15 Personen: Singles und Paare, die sich vor etwa sieben Jahren zusammengefunden haben und seitdem das Ziel verfolgen, gemeinschaftlich zu wohnen – im Alter zwischen 50 und 70 Jahren, beruflich sehr gemischt: Erzieherinnen, Künstler, eine Architektin, Sozialpädagoge/in, Designer, Anwältin. Die meisten sind noch im Job aktiv.

„Wir sind mehr als eine Freundesgruppe. Das gemeinschaftliche Wohnen ist Konzept.“ Eberhard Högerle, Initiator der ungewöhnlichen Hausgemeinschaft.

Die Architektin im Haus war Mittlerin zur BBG. Die Artverwandten hatten jede Menge Wünsche. Nicht alle konnten erfüllt werden, aber jetzt gibt es einen Fahrstuhl, barrierefreie Badezimmer, eine Rampe zum Eingang und allerlei mehr Zugeständnisse an die großen und kleinen Begehrlichkeiten im Alter.

Der Initiator des Projekts ist Eberhard Högerle (69). Er hat eine Wohnung im Dachgeschoss gemietet. Genau wie seine Frau. Die wohnt gleich nebenan. „Wir gehen hier ungewöhnliche Wege, sind Vorreiter in der Stadt“, meint Högerle schmunzelnd.

Die Artverwandten wünschen sich, dass auch die Stadtverwaltung die Zeichen der Zeit erkennt und in neuen Baugebieten Sorge trägt, dass bezahlbare Quadratmeter für alternative Wohnformen bereitgestellt werden. „Der Bedarf ist da, aber bei der Stadt fehlt das Bewusstsein, neue Weichen zu stellen“, wünscht sich Hanne Scharnhorst (63) mehr visionäres Denken in der Verwaltung. Vor allem in Erwartung der sich wandelnden Alterspyramide. „Es wird künftig immer mehr Menschen geben, die keine Lust haben, alleine zu leben.“

Das Modell „Im Alter allein und einsam im Einfamilienhaus“ habe sich überholt. So wolle niemand mehr leben. „Neben unserer persönlichen Motivation sehen wir uns als Pilotprojekt, das gesellschaftspolitisch immer mehr Brisanz gewinnt“, so Hanne Scharnhorst. Die BBG habe dem Projekt sehr wertschätzend und offen gegenübergestanden, betont sie.

In vielen anderen Städten gebe es inzwischen ähnliche Projekte. In Braunschweig scheiterten leider aus unterschiedlichen Gründen viele auf der Zielgeraden. „Das Interesse, das uns gerade deshalb in unserem Umfeld entgegen gebracht wird, ist enorm. Wir stellen immer wieder fest, dass sehr viele Ü50er ähnliche Wünsche für ihre Zukunft haben wie wir.“

Wichtige Voraussetzung, um in der Hausgemeinschaft klarzukommen: das Anderssein des anderen zu ertragen und die Bereitschaft zum Kompromiss. „Das ist ein Lernprozess“, meint die 63-Jährige.

Die Artverwandten sind im September 2017 eingezogen. Doch schon vorher hatten sie sich ausgiebig beschnuppern, aneinander reiben, aufeinander einlassen können: bei monatlichen, regelmäßigen Gruppentreffen, gemeinsamen Urlauben, Freizeitaktivitäten und sogenannten „Findungswochenenden“. Blauäugig sei daher niemand in das Abenteuer gestartet.

Die Suche nach einem Konsens, nach Kompromissen habe für alle einen hohen Wert; gerade wenn es bei Entscheidungen mal schwierig werde. „Unsere gemeinsame Philosophie hat für alle einen hohen Wert.“ Der Anreiz, an sich zu arbeiten, sei somit auch hoch.

Im Falle eines Leerstands haben die „Artverwandten“ zwei Monate lang die Möglichkeit, einen Nachmieter zu stellen. Im dritten Monat würde die BBG die Neumieter vorschlagen. „Wir dürfen dann aber unter den Bewerbern auswählen“, betont Högerle.