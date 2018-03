Wer gute Ideen hat, wird unterstützt

Die Gründerszene der Stadt ist in Bewegung. Bei der Gründungswoche wurde im vergangenen Jahr ein Teilnehmerrekord verzeichnet. Viele Braunschweiger machen sich mit ihren Ideen selbstständig – und sie finden dabei eine Menge Unterstützung, etwa im Rollei-Zentrum für Existenzgründer, im Technologiepark am Rebenring und in den Wichmannhallen im Westlichen Ringgebiet. Außerdem gibt es viele Beratungsangebote bei der TU und der Braunschweig Zukunft GmbH.

Mit dem Gründerfonds hat die Stadt seit dem Jahr 2007 insgesamt 112 Neugründungen beziehungsweise Erweiterungen durch einen Zuschuss unterstützt. Nach Auskunft der Stadt wurden Mittel in einer Gesamthöhe von rund 766 000 Euro bewilligt.

Jetzt kommen zwei neue Bausteine der Gründerförderung hinzu: Im Technologiepark am Rebenring wird das vom Land Niedersachsen geförderte Start-up- Zentrum „Mobilität und Innovation“ eingerichtet. Es soll junge Unternehmen fördern, die besonders gute Ideen für die Mobilität der Zukunft haben.

Ein sogenannter Innovations-Inkubator, der sich vor allem an junge Unternehmen in der Wachstumsphase richtet, soll Mitte des Jahres an gleicher Stelle folgen. Bis zu 140 000 Euro pro Jahr will die Stadt in den Inkubator investieren. Er soll sich insbesondere an Gründer aus Branchen richten, die an hiesigen Forschungseinrichtungen und Hochschulen etabliert sind. Die Start-ups, die den Innovations-Inkubator nutzen wollen, zahlen einen Jahresbeitrag und erhalten dafür neben kostenlosem Coaching unter anderem vergünstigte Büroflächen im Technologiepark. Zudem soll ihnen Zugang zu Kapital von Investoren ermöglicht werden. Mehrere Unternehmen aus Braunschweig und der Region unterstützen den Inkubator. cos