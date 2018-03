Arbeiten– So normal wie möglich

Brunoise heißt im Fachjargon die Schnittform, Karotten oder Gurken in ein bis zwei Millimeter kleine Stückchen zu zerteilen. Die 23-jährige Fachpraktikerin Diana Richter kennt den Begriff – obwohl er in der Küche der Integrierten Gesamtschule Querum nicht verwendet wird. „Wir sprechen hier die leichte Sprache“, sagt Küchenleiter Adrian Hamann. Im Fall der Brunoise von feinen Würfeln.

Den Schülern, die sich mittags an der Essensausgabe Klasse für Klasse zu Schlangen reihen, ist es ohnehin egal. Hauptsache, es schmeckt. Die Mensa der IGS Querum ist eine der Küchen, die von der Braunschweiger Lebenshilfe betrieben werden – ebenso wie die Kantinen im Amtsgericht, in der Agentur für Arbeit oder bei Nordzucker.

„Immer mehr wünschen sich Arbeit außerhalb der Werkstätten.“ Frank Rogalski, Leiter der Abteilung für Berufliche Bildung der Lebenshilfe.

Sie gehören zu den inzwischen 120 von rund 1000 Arbeitsplätzen der Lebenshilfe, an denen Menschen mit Beeinträchtigungen eine berufliche Aufgabe inmitten der Gesellschaft finden.

Frank Rogalski, Leiter der Abteilung für Berufliche Bildung der Lebenshilfe, erlebt bei Umfragen in Schulen einen deutlichen Trend: Immer mehr Jugendliche mit Beeinträchtigungen wünschen sich eine Arbeit außerhalb der beschützten Werkstätten. Inklusion nicht nur in der Schule, sondern auch im Berufsleben. „So normal wie möglich zu arbeiten, ist unser großes Ziel“, sagt Rogalski.

„Wir sprechen hier in der Küche die leichte Sprache.“ Adrian Hamann, Küchenleiter in der IGS Querum und im Amtsgericht.

Diana Richter gehört zu denen, die das geschafft haben: Nach dem Besuch einer Förderschule entdeckte sie in einem Kursus der Agentur für Arbeit ihr Talent für die Gastronomie. „Gekocht habe ich schon mit meinen Eltern gern. Da dachte ich, ich könnte es mal ausprobieren“, erzählt sie. Bei der Lebenshilfe Braunschweig folgte eine Ausbildung zur Fachpraktikerin Küche – die, wie der Name schon sagt, weniger auf Theorie und mehr auf Praxis setzt. Wer so gut abschneidet wie Diana Richter, hat mit der Ausbildung zugleich den Hauptschulabschluss in der Tasche.

„Diana gehört zu unseren Leistungsträgern“, lobt Küchenmeister und Ausbilder Adrian Hamann die junge Frau, die inzwischen als Festangestellte in der Schulküche arbeitet.

Von 7 Uhr früh bis 15 Uhr am Nachmittag durchläuft sie alle Stationen eines professionellen Küchenmanagements – vom morgendlichen Aufbau ihres Arbeitsplatzes über das fach- und formgerechte Schnippeln von Gemüse bis hin zur Essensausgabe und der Küchenreinigung. Und all das will gelernt sein. Schon allein das Portionieren braucht Übung. Sonst reicht bei 300 Portionen am Ende die Sauce nicht.

Zehn Beschäftigte zählt das Küchenteam der IGS Querum – sieben mit Beeinträchtigungen und drei ohne. Nicht alle sind in der Lage, wie Diana Richter eine Ausbildung zu absolvieren. Aber das ist Nebensache: Entscheidend sei, die Menschen nach ihren individuellen Fähigkeiten in Arbeitsprozesse einzubinden, betont Frank Rogalski. „Jeder macht, was er kann. Fähigkeiten wollen wir fördern.“

Ziel sei immer der erste Arbeitsmarkt. Und der interessiert sich laut Rogalski zunehmend für Menschen mit Beeinträchtigungen. Anfragen kämen von Unternehmen unterschiedlicher Branchen – sei es ein Handels- oder ein Logistikunternehmen, ein Tischler- oder ein Malerbetrieb.

Mit dem Budget für Arbeit erhalten Arbeitgeber finanzielle Anreize durch einen Lohnkostenzuschuss von bis 75 Prozent – ein Instrument der Eingliederungshilfe. Die Lebenshilfe begleitet und trainiert Menschen mit Beeinträchtigungen, damit sie die neue Aufgabe bewältigen können.

Manche Arbeitgeber sind im Laufe der Zeit mit deren Leistung so zufrieden, dass sie die Mitarbeiter losgelöst von der Lebenshilfe in ein festes Arbeitsverhältnis übernehmen.

Elke Franzen, Sprecherin der Lebenshilfe, berichtet von Rückmeldungen aus Firmen, die Menschen mit Beeinträchtigungen auch als menschliche Bereicherung empfänden, die ihre Freundlichkeit und Zuverlässigkeit schätzten.

Bei all dem weiß Adrian Hamann aber auch: „Die Qualität der Arbeit muss stimmen.“ Dass der Küchenleiter mit seinem Team der Lebenshilfe wiederholt den Auftrag für das Catering beim Dehoga-Jahresempfang bekommen hat – wo sich ja nun die gesamte Fachszene versammelt – empfindet er daher als besondere Auszeichnung.