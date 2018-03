Von der Krippe bis zum Abitur

Überall in Braunschweig wird gebaut, leerstehende Wohnungen gibt es kaum. Die Stadt boomt. Das bekommen auch die Krippen, Kindergärten und Schulen zu spüren: Sie sind gut ausgelastet – und die Stadt muss schauen, dass sie auch künftig ausreichend viele Plätze anbieten kann.

Krippen und Kindergärten sind bereits zu fast 100 Prozent ausgelastet – und der Bedarf steigt. Rund 1000 zusätzliche Plätze will die Stadt zügig nachrüsten, auch um dem Rechtsanspruch der Eltern auf einen Betreuungsplatz gerecht zu werden. Um das Projekt zu beschleunigen, ohne die Bauverwaltung zusätzlich zu belasten, sucht die Stadt derzeit nach Investoren, die bereit sind, als Bauträger aufzutreten.

Auch für Grundschulkinder wird nachgerüstet: In der Schulkindbetreuung sollen noch in diesem Jahr 250 zusätzliche Plätze geschaffen werden, denn in vielen Stadtteilen war die Nachfrage zuletzt deutlich höher als das Angebot. Parallel treiben Stadtverwaltung und Politik den Ausbau von Ganztags-Grundschulen voran. Von 39 Grundschulen sind derzeit 16 Ganztagsschulen. Jedes Jahr sollen zwei weitere hinzukommen, so hat es der Rat der Stadt beschlossen. Die Raumplanung für mehrere Standorte läuft bereits. Außerdem wird geprüft, ob sich durch die Zusammenlegung von Schulbezirken die Situation an einzelnen Schulen entspannen ließe. Die Verwaltung prüft sogar, die Schulbezirke komplett aufzulösen, so dass die Eltern bei der Wahl einer Grundschule nicht an einen Einzugsbereich gebunden sind.

Eng wird es auch an den weiterführenden Schulen. Die neun städtischen Gymnasien waren zuletzt sehr gut besucht, und die Rückkehr zum G9 wird die räumliche Situation an einigen Schulen arg strapazieren. Mehrere Standorte sollen deshalb ausgebaut werden. Geprüft wird außerdem eine Vergrößerung der bestehenden Gesamtschulen, damit diese Schulform künftig weniger Bewerber ablehnen muss. Im Gespräch ist auch die Umwandlung eines Haupt- oder Realschulstandorts in eine IGS.

In diesem Sommer wird das Angebot an weiterführenden Schulen in Braunschweig voraussichtlich noch um eine Facette erweitert: Die erste Oberschule soll eröffnen. Privater Träger dieser Schule – einer Kombination aus Haupt- und Realschule – wird das Christliche Jugenddorfwerk (CJD) sein.Foto: Thinkstock/kzenon