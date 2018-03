High Heels und Rock? „Nichts für mich!“

Diese Frau hat eine Vorliebe für Technik – Stoßdämpfer zum Beispiel, oder Batteriesysteme von Elektroautos. Um sie herum kann es ruhig dreckig sein, das macht nix. „Ich bin kein typisches Mädchen mit High Heels und Röckchen“, sagt Kerstin Wrage. „Und ich könnte mir nie einen Bürojob vorstellen. Ich hab’ mal Steno gelernt und Maschineschreiben. Aber dann dachte ich: Oh Gott, wenn ich das täglich machen muss!“

Muss sie nicht. Seit 1988 arbeitet sie als Industriemechanikerin im Braunschweiger Volkswagenwerk an der Gifhorner Straße. Jahrelang hat sie Stoßdämpfer gebaut – und dann kam was Neues. „Vor einem Jahr gab man mir die Möglichkeit, in die Batterie zu gehen“, sagt sie. Batterie? So nennen sie bei VW die Batteriesystem-Fertigung. Dort werden die Batterien für die Elektromodelle e-Golf, e-up! und Passat GTE zusammengebaut.

Kerstin Wrage wollte unbedingt dorthin. „Man muss ab und zu mal was Neues machen“, sagt sie. „Batteriesysteme sind die Zukunft von VW, davon bin ich fest überzeugt. Ich möchte hier was bewirken und mit dafür sorgen, dass mein Arbeitgeber mit uns zusammen wieder top wird. Seit einiger Zeit haben wir ja eher schlechte Presse.“

Also auf in die Batterie! Der Haken an der Sache: Wer dorthin will, muss eine interne Zusatzausbildung absolvieren – vier Wochen inklusive mündlicher und schriftlicher Prüfung. Kerstin Wrage war unsicher. „Ob ich das überhaupt schaffe?“, hat sie sich bang gefragt. Mit 47 nochmal was ganz Neues lernen? Die letzte Prüfung lag fast drei Jahrzehnte zurück!

„Außerdem hatte ich schon früher immer Prüfungsangst. Das hat mir den Hals zugeschnürt“, erzählt sie. Aber sie wollte es ohne Wenn und Aber, hat sich zu Hause hingesetzt, Abend für Abend gebüffelt. „Und ich hab’s geschafft! Ich hatte hier in der Akademie die besten Trainer der Welt, und in der Gruppe hat auch jeder jeden unterstützt.“

Die neue Aufgabe in der Batteriesystemfertigung, oft unter Spannung, erfordert ihr zufolge ein besonders akkurates, vorsichtiges Arbeiten. Ein Roboter setzt die einzelnen Batteriemodule zusammen und verschraubt sie – und dann gilt es, von Hand alles zu verkabeln und das Steuerungsgerät anzuschließen, sozusagen das Gehirn der Batterie. Um genau zu verstehen, wohin welche Kabel gehören, hat sich Kerstin Wrage in der Ausbildung einfach ein kleines Batteriesystem aus Streichholzschachteln nachgebaut – und dann gleich noch ein größeres aus Taschentücherboxen. „Da sieht man genau, wo was hinkommt“, erklärt sie.

Ihre Ausbilder waren von dieser Idee so angetan, dass die Taschentuchbox-Batterie jetzt an der Wand vorm Meisterbüro hängt und jeder daran lernen kann. „Ich bin immer noch peinlich berührt, dass so was Großes draus geworden ist“, sagt Kerstin Wrage. Sie ist unglaublich stolz: „Das ist ein Traum, dass ich hier sein darf. Der Zusammenhalt ist toll. Ich bin ja hier sozusagen die Oma, wir haben viele junge Leute im Team. Hier ist meine Familie, hier verbringe ich die meiste Zeit, hier kriegt man immer Hilfe, auch von den Meistern.“

Was ihr auch gut tut: Am Abend zu sehen, was sie mit ihrem Team geschafft hat. „Ich freue mich, wenn ich montags die Stückzahl höre – und freitags haben wir sie dann erreicht.“