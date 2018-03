Telekom-Warnstreiks könnten Hotline-Verzögerungen verursachen

Hannover Telekom-Kunden müssen nach Gewerkschaftsangaben diesen Mittwoch mit Einschränkungen in der Kundenservice-Hotline rechnen. „Verlängerte Wartezeiten sind möglich“, sagte Verdi-Sprecher Hugo Waschkeit am Dienstag mit Blick auf einen Warnstreik von rund 1000 Telekom-Mitarbeitern in Niedersachsen und Bremen.

Schwerpunkte der Warnstreiks am Mittwoch sind Bremen, Westerstede, Braunschweig und Göttingen. Bereits am Dienstag hatten demnach rund 250 Techniker und Außendienstler der Telekom in Hannover, Bremerhaven oder Braunschweig ihre Arbeit niedergelegt. Sie wollen damit ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen, die in der dritten Runde am Mittwoch und Donnerstag in Berlin stattfinden.

Die ersten beiden Verhandlungsrunden für die rund 62 000 Telekom-Beschäftigten waren ohne Ergebnis vertagt worden. Verdi fordert unter anderem eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie jeweils 75 Euro mehr für die Bezahlungen von Auszubildenden und dual Studierenden. dpa