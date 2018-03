Braunschweig Bei einem Einbruch in das Bürogebäude einer Autowerkstatt am Westbahnhof entwendeten die Täter in der Nacht zum Dienstag einen über 100 Kilo schweren Metalltresor mit mehreren Hundert Euro Bargeld und Papieren. Auch ein Mofa-Roller der Marke Rex wurde gestohlen.

