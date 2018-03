Zwei neue Feuerwachen in Bienrode und Rüningen – Planung beginnt

Braunschweig Das Ziel: Die Feuerwehr soll noch schneller zum Einsatzort kommen. Bisher wird das Schutzziel in Braunschweig nur in 65 Prozent der Fälle erreicht.

Sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die Freiwilligen Wehren in Braunschweig sollen gestärkt werden. Der Rat hatte im vergangenen Jahr grünes Licht dafür gegeben. Unter anderem ist der Bau von zwei zusätzlichen Feuerwachen vorgesehen: im Norden in Bienrode sowie im Südwesten bei Rüningen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beginnt jetzt die Planung.

Hintergrund ist die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplans. Zurzeit können die Einsatzkräfte nicht immer schnell genug und in der erforderlichen Anzahl ausrücken: Eigentlich sollen in mindestens 90 Prozent der Fälle spätestens 9,5 Minuten nach Eingang eines Notrufes zehn Einsatzkräfte vor Ort sein. In Braunschweig wird dieses Schutzziel aber nur in 65 Prozent der Fälle erreicht. Ein Gutachter hatte daher mehrere Schritte empfohlen, um die Sicherheit zu verbessern – eine wichtige Rolle spielt mehr Personal.

Als entscheidend gelten ebenso die zusätzlichen Wachen. Die Verwaltung will jetzt für beide Standorte die Flächennutzungspläne ändern und Bebauungspläne aufstellen. Mit den Beschlussvorlagen befassen sich Anfang April die Stadtbezirksräte Wabe-Schunter-Beberbach und Rüningen, anschließend der Planungs- und Umweltausschuss. Am 17. April entscheidet der Verwaltungsausschuss.

Wann die neuen Wachen gebaut werden, ist noch offen. Sowohl die Zeitpläne als auch die Kosten müssten erst ermittelt werden, so Feuerwehr-Dezernent Claus Ruppert. Er spricht davon, dass die Projekte zügig realisiert werden sollen.

Die Nordwache wird an der Bienroder Straße nahe der Grundschule Waggum entstehen. Sie ist als Ausbildungswache für die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr konzipiert – mit Lehrsälen und Übungsobjekten auf einem Freigelände.

Wie Ruppert mitteilt, befinden sich bislang nur zwei Drittel der Fläche im Besitz der Stadt. Der Rest müsse noch erworben werden; der Eigentümer zeige sich grundsätzlich verkaufsbereit.

Für die Nordwache ist zusätzliches Personal nötig. Laut der Stadtverwaltung muss die Berufsfeuerwehr dort eine weitere Staffel vorhalten. Das entspricht sechs Funktionen, die zu besetzen sind, und damit rund 32 Planstellen. Dem Gutachter zufolge kann die Nordwache den Grad der Schutzziel-Erreichung in Braunschweig um neun Prozentpunkte steigern. Vor allem die Gebiete nördlich der Autobahn wären besser erreichbar.

Durch den Bau der Südwestwache zwischen Westerbergstraße, Fuhsekanal und Autobahnmeisterei erwartet man eine Steigerung von sieben Prozentpunkten. Vor allem die Weststadt wäre schneller erreichbar. Die Wache soll als Technik- und Logistikwache dienen – unter anderem mit KFZ-Werkstatt, Gerätewerkstatt und Lagerflächen für Reserve- und Nachschubmaterial. Auch Sonderfahrzeuge wie Kran, Ölspurbeseitigungsfahrzeug und Wechselladerfahrzeug sollen dorthin verlegt werden. Aus Sicht der Feuerwehr kann so die Hauptwache an der Tunicastraße entlastet werden, die dringend saniert werden muss.

Anders als bei der Nordwache ist für die Südwestwache kein zusätzliches Personal nötig: Einheiten von der Hauptwache und der Südwache an der Dessaustraße sollen an den neuen Standort verlegt werden.