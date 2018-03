Sonderbahnen fahren zum U 21-Länderspiel

Braunschweig Zum Länderspiel der Deutschen Mannschaft U 21 gegen Israel an diesem Donnerstag, 22. März, um 19 Uhr setzt die Braunschweiger Verkehrs-GmbH Sonderbahnen zum Stadion ein. Alle 15 Minuten fahren die Straßenbahnen ab 16.40 Uhr im Wechsel mit der Linie 1 vom Hauptbahnhof über die Innenstadt zum Stadion an der Hamburger Straße. Auch aus dem Norden, ab der Haltestelle Heideblick in Wenden und der Lincolnsiedlung, fahren die Sonderbahnen ab 17.16 Uhr alle 15 Minuten zum Stadion.

Nach Spielende fahren die Sonderwagen ab Stadion in die Innenstadt, den Hauptbahnhof und die Stadtteile. Auch in Richtung Norden und nach Wenden stehen Sonderbahnen bereit. Die Eintrittskarte gilt ab drei Stunden vor Spielbeginn bis Betriebsschluss im Stadtgebiet, Tarifzone 40, als Fahrausweis.