I-Pad und Schminktasche bei Einbruch erbeutet

Braunschweig Zwischen Samstagmittag und Montagnachmittag nutzten Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner, um in ein Einfamilienhaus in der Germersheimstraße in Veltenhof einzudringen. Nach ersten Feststellungen wurden, wie die Polizei mitteilt, ein I-Pad und eine Schminktasche entwendet. Der Täter hatte eine...