Holwede-Krankenhaus schließt wohl frühestens 2023

Direkt an der Oker, nah an der Innenstadt: Das Gelände des Krankenhauses an der Holwedestraße im Westlichen Ringgebiet ist äußerst lukrativ. Wenn das Krankenhaus in einigen Jahren wegzieht, soll dort ein neues Wohnquartier entstehen – das steht schon lange fest. Offen ist die konkrete Planung: Wann...