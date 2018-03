Fremder schleicht sich nachts in ein Haus

Eine wahrscheinlich unverschlossene Nebeneingangstür nutzte nach Polizeiangaben nachts ein noch Unbekannter, um sich in ein Wohnhaus in der Von-Wrangell-Straße im Roselies-Quartier einzuschleichen. Die Bewohnerin hatte aus ihrem Schlafzimmer im Obergeschoss am frühen Freitagmorgen nach 2 Uhr Geräusche im Erdgeschoss gehört und Lichtschein wahrgenommen. Im Glauben, es sei ihr Mann, hegte sie zunächst keinen Verdacht, sah dann aber doch nach, als sich nach Rufen niemand meldete. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, der in einem anderen Zimmer geschlafen hatte, stellte das Paar dann fest, dass offenbar ein Fremder im Haus gewesen war und rief die Polizei. Der Eindringling dürfte ersten Feststellungen zufolge etwas Bargeld aus einer Handtasche entwendet haben, dann aber geflüchtet sein.

