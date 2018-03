Johannes Oerding singt beim ATP in Braunschweig

Braunschweig Das ATP-Tennisturnier im Bürgerpark feiert im Juli sein 25-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass soll es nicht nur sportliche Highlights geben, sondern auch wieder jede Menge künstlerische Leckerbissen. Wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten, wird der Popsänger Johannes Oerding am Samstag, 7. Juli, auftreten. Der Vorverkauf startet am Donnerstag, 22. März.