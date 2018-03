Müllabfuhr verschiebt sich

Wegen der Osterfeiertage verschiebt sich die Müllabfuhr in der 13. und 14. Kalenderwoche. . Foto: Archiv/Florian Kleinschmidt

Braunschweig Wegen der Osterfeiertage erfolgt sie in der 13. Woche einen Tag früher und in der 14. Kalenderwoche einen Tag später.

Aufgrund der bevorstehenden Osterfeiertage verschieben sich die Termine zur Leerung der Abfallbehälter. Die Leerung in der 13. Kalenderwoche findet, wie Alba Braunschweig mitteilt, jeweils einen Tag früher, die in der 14. Kalenderwoche jeweils einen Tag später statt.

Ausnahme ist der 26. März: Hier erfolgt die Entsorgung bereits zwei Tage früher, also am Samstag, 24. März. Ab dem 9. April 2018 gelten, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, wieder die regulären Entsorgungstermine.

Das sind die Termine im Detail (regulärer Termin … verlegt auf):

Montag, 26. März, auf Samstag, 24. März;

Dienstag, 27. März, auf Montag, 26. März;

Mittwoch, 28. März, auf Dienstag, 27. März;

Donnerstag, 29. März, auf Mittwoch, 28. März;

Freitag, 30. März, auf Donnerstag, 29. März;

Montag, 2. April, auf Dienstag, 3. April;

Dienstag, 3. April, auf Mittwoch, 4. April;

Mittwoch, 4. April, auf Donnerstag, 5. April;

Donnerstag, 5. April, auf Freitag, 6. April;

Freitag, 6. April, auf Samstag, 7. April.

Von der Verschiebung in der 13. Kalenderwoche ist lediglich die Leerung der Wertstofftonne nicht betroffen, diese findet wie gewohnt statt. Erst ab der darauffolgenden Woche ist neben der Restmüll-, Bioabfall- und Papiertonne auch die Wertstofftonne von den Änderungen des Abfuhrtages betroffen. Im Bereich der Leerung von Abfall-Großbehältern (Behältergrößen von 550 bis 1100 Liter) kann es zu abweichenden Regelungen bezüglich der Verschiebung kommen.

Einen Überblick über alle Entsorgungs- und Ersatztermine sind unter https://alba-bs.de/service/abfuhrtermine.html zu finden. Weitere Auskünfte rund um die Abfallentsorgung in Braunschweig gibt es unter www.alba-bs.de oder unter der kostenfreien Service-Hotline 8862-0.