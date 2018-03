Die Schwarzkittel sind auf dem Vormarsch

Die Schwarzkittel sind unter uns. Und sie vermehren sich rapide. Auch im Pawelschen Holz bei Lehndorf. Leserin Andrea S. (Name geändert) geht dort öfter mit ihrem Hund spazieren. Und hat neuerdings Angst vor einer unheilvollen Begegnung mit einem Keiler, seit ein Bekannter ihr erzählte: Er sei am helllichten Tag am Sportplatz auf eine Rotte Wildschweine gestoßen. „Sie kamen aus dem Wald, wie aus dem Nichts – vier Tiere, auch ein Keiler...