Friedensinitiativen rufen zum Ostermarsch auf

Braunschweig Am Ostersamstag, 31. März, findet wieder ein Ostermarsch statt. Diesmal handelt es sich nach Angaben des Friedensbündnisses und des Friedenszentrums als Veranstalter um eine reine Fußgängerdemo mit Zwischenkundgebungen. Geplant sind je ein Halt am Rathausvorplatz, am Bohlweg /Ecke Steinweg...