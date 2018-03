Trickbetrüger sind aktuell massiv in Braunschweig unterwegs. Die Polizei rät insbesondere älteren Menschen, besonders vorsichtig und misstrauisch zu sein. Allein am Mittwoch wurden neun Fälle bekannt. Foto: Archiv

Braunschweig Allein am Mittwoch sind neun Fälle bekannt geworden. Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht und Misstrauen. Betroffene sollten den Notruf 110 wählen.

Trickbetrüger treten wieder verstärkt in Braunschweig auf

Die Polizei bittet die Bürger um erhöhte Wachsamkeit, da derzeit massiv Trickbetrüger im Stadtgebiet unterwegs sind. Allein am Mittwoch wurden neun Fälle bekannt. Die Täter bedienen sich dabei nach Polizeiangaben unterschiedlicher Maschen und sie hatten zum Teil auch schon Erfolg.

Viermal, in Stöckheim, Broitzem und Am Schwarzen Berg, standen zwei Männer vor Haustüren und gaben sich als Mitarbeiter der „Telekom“ aus, wobei sie einen angeblichen Ausweis vorzeigten. Die Unbekannten gaben vor, Messungen vornehmen zu müssen oder die Telefonanlage prüfen zu wollen und erlangten so Zutritt.

In einem Fall wurden Bargeld und Schmuck gestohlen, während die Geschädigte (81 Jahre alt) mit dem Bedienen ihres Fernsehgerätes abgelenkt wurde. Bei den anderen Besuchen machte das Verhalten der Männer die Bewohner misstrauisch. Sie behielten sie im Auge oder wiesen sie gleich aus dem Haus.

In der Waterloostraße und Saalestraße versuchten, wie die Polizei weiter berichtet, zur Mittagszeit angebliche Kriminalbeamte, zwei Bewohner zu täuschen. Sie scheiterten jedoch. Die falschen Polizisten hatten den 76-Jährigen und eine 90-Jährige beim Betreten ihrer Häuser angesprochen und vorgetäuscht, es sei bei ihnen eingebrochen worden. Als der Rentner verlangte, den Ausweis näher zu sehen, verschwand der Fremde. Auch die 90-Jährige verhielt sich vorbildlich. Als der Mann in ihre Wohnung wollte, verweigerte sie ihm den Zutritt und klingelte bei der Nachbarin. Daraufhin flüchtete er schnell.

Eine 76-Jährige im Siegfriedviertel hatte einen angeblichen Kripo-Beamten zwar in die Wohnung gelassen, konnte ihm aber vermitteln, dass sie keine Wertsachen besitze. Zwei weitere Braunschweiger erhielten Anrufe angeblicher Polizisten, die sie nach vorhandenem Geld und Schmuck ausfragten. In einem Fall sollte Geld überwiesen werden.

Die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht und Misstrauen bei solchen Ereignissen. Betroffene werden gebeten, sofort über den Notruf 110 die Polizei zu informieren.