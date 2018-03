Unfallstatistik: Mehr Kontrollen und mehr Tote in Braunschweig

Braunschweig 8354 Verkehrsunfällen haben sich im vergangenen Jahr in Braunschweig ereignet. Die Unfallstatistik zeigt, dass die Unfallzahlen in etwa im Schnitt der vergangenen zehn Jahre liegen, ebenso die Zahlen der Verletzten. Betrachtet wird hierbei das Stadtgebiet ohne die Autobahnen. Zugenommen haben die Fälle, in denen Auto- und Motorradfahrer betrunken waren beziehungsweise unter Drogen standen. Gestiegen ist auch die Zahl der Unfallfluchten...