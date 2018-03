Unfallstatistik: Mehr Kontrollen und mehr Tote in Braunschweig

Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

An diesem Unfall auf der Jasperallee in Höhe Kasernenstraße waren im Januar 2017 zwei Autos beteiligt. Einer der Fahrer gab an, von der tiefstehenden Sonne geblendet worden zu sein – er kollidierte mit dem anderen Wagen. Beide Fahrer wurden verletzt. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de