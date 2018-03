Ladendieb erwischt und festgenommen

Bei dem festgenommenen 21 Jahre alten Ladendieb wurde auch Diebesgut gefunden, das er in einem Supermarkt in Wolfsburg gestohlen hatte. Foto: Archiv/Kleinschmidt

Drei Strafanzeigen erwarten einen jungen Braunschweiger, der am Mittwochnachmittag beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Der 41-jährige Ladendetektiv eines Supermarktes an der Berliner Straße beobachtete den 21-jährigen und seinen 20 Jahre alten Begleiter in der Elektro-Abteilung. Der Ältere versteckte CDs unter seiner Kleidung und wollte mit seinem Begleiter den Markt verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Als die beiden von dem Detektiv angesprochen wurden, floh der Haupttäter und ließ dabei seine Jacke und das Diebesgut zurück. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte im Wagen des jüngeren, ebenfalls verdächtigen Begleiters weiteres Diebesgut aufgefunden werden, welches der flüchtige Dieb zuvor aus einem Supermarkt in Wolfsburg entwendet hatte. Der 21-jährige konnte von einer Funkstreife in Volkmarode vorläufig festgenommen werden. Da der Beschuldigte sich aggressiv verhielt und einem der Beamten einen Kopfstoß versetzen wollte, wurde er laut Polizei zur Verhütung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Zu den Diebstählen machte der Mann keine weitere Angabe. Der Gesamtwert des Diebesgut lag bei über 400 Euro. Den Beschuldigen erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahl und ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.