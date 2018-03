Braunschweig Unter dem Motto „Im Frühjahr auf dem Acker“ wird im Landtechnik-Museum am heutigen Samstag von 10 bis 17 Uhr die neue Saison eröffnet. Veranstalter ist auf dem Gelände an der Celler Heerstraße in Watenbüttel der Förderkreis Gut Steinhof. Wie dessen Vorsitzender Hans-Heinrich Tomforde mitteilt, soll auf dem Acker hinter den Hofgebäuden Hafer gesät und Roggen gedüngt werden. Die Kinder können Eier für Ostern bemalen und mit Tret-Treckern fahren. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder