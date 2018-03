Mehr als 680 000 Übernachtungen in der Löwenstadt

Der positive Trend bei den Gästeübernachtungen in Braunschweig hält auch 2017 an: 681 662 Übernachtungen wurden in der Löwenstadt gezählt. Bei den Gästeankünften ist ein Anstieg um 15,4 Prozent auf 423 700 zu verzeichnen. Damit liege Braunschweig im niedersächsischen Städtevergleich an der Spitze...