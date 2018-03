27-Jähriger vorm Privileg in Braunschweig angeschossen

Vor der Discothek Privileg in der Wallstraße ist in der Nacht zum Sonntag ein 27-Jähriger angeschossen worden.Wie die Polizei mitteilte, wurde der Schuss gegen 3.30 Uhr abgefeuert. Dadurch wurde ein Mensch getroffen und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. In Lebensgefahr steht er...