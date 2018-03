Passanten finden geladene Waffe

Eine Polizeikontrolle in Braunschweig. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Am Waisenhausdamm haben Passanten am Sonntag eine geladene Pistole unter Müll entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass es die Waffe ist, mit der Sonntagfrüh vor einer Disco an der Wallstraße auf einen 27-Jährigen geschossen wurde.

Das Opfer wurde am Bein verletzt. Nach einer Operation ist der Mann mittlerweile außer Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger, wurde wenig später in einem verdächtigen Fahrzeug in der Nähe des Waisenhausdamms festgenommen. Ebenso eine Frau (26) und ein weiterer Mann (22), die sich ebenfalls im Fahrzeug befanden.

Wie Polizeisprecher Joachim Grande sagte, werde vom Ergebnis der Vernehmung nun abhängen, ob Haftbefehl beantragt wird. „Und wir wollen natürlich auch wissen, woher die Waffe stammt? Von den Festgenommenen hatte niemand einen Waffenschein.“