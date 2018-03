Papierkugeln fürs Bälle-Bad

Viele Kinder der Marienkäfergruppe des evangelischen Familienzentrums „Arche Noah“ in der Weststadt sprechen zwei Sprachen – nicht immer sind das dieselben Sprachen. Besonders schön war im Taki-Projekt deshalb, dass die Kinder durch den Umgang mit der Zeitung und das gemeinsame Anschauen von Fotos und Texten untereinander und mit den Erzieherinnen immer wieder in angeregte Gespräche gekommen sind.

Sehr beliebt waren für diese Gesprächsanlässe die Tierfotos in der Zeitung. Sie wurden auch ausgeschnitten und in das Taki-Heft oder auf große Tonpapierbögen geklebt.

Viel Spaß machte den Kindern auch das Herstellen von Papierkugeln. Diese Bälle wurden dann aus möglichst weiter Entfernung in ein Bälle-Bad geworfen. In das „Zeitungs-Bad“ hineinspringen und darin herumtoben macht besonders viel Spaß. Weich und warm fühlt es sich an. Das Material Papier wird so auf vielfältige Weise erkundet.

Im Taki-Projekt fühlen, riechen, sehen und hören die Kinder die Zeitung und erleben sie so mit allen Sinnen. Bei den Kindern der Marienkäfergruppe lösten vor allem die schwarzen Hände Verwunderung aus – die hatten sie von der Druckerschwärze nach dem Blättern in der Zeitung.