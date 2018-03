Musik zur Sterbestunde Jesu in St. Martini

Braunschweig Am Karfreitag, 30. März, spielt Propsteikantorin Gabriele Carl-Liebold in St. Martini am Altstadtmarkt Orgelwerke von von Johann Sebastian Bach, Max Reger und Samuel Scheidt. Pfarrer Friedhelm Meiners liest Texte zur Passion. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.