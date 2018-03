„Der Zeitgeist ist mir wurscht“

Nicole Karafyllis ist schon auf dem Sprung nach Italien. Einmal im Leben will sie die Torwartlegende Gianluigi Buffon live auf dem Spielfeld erleben. Die 47-Jährige ist leidenschaftlicher Fußballfan. Und sie erkennt in dem Sport auch eine durchaus metaphysische Dimension: „Wer gewinnt, darüber entscheidet immer ein bisschen das Schicksal.“ Die Professorin für Philosophie an der Technischen Universität treffen wir in ihrem Büro des...