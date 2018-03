Autodiebe flüchten nach Unfall zu Fuß

Braunschweig Eine Zeugin hat der Polizei Dienstagnacht gegen 0.29 Uhr einen Verkehrsunfall auf der Herzogin-Elisabeth-Straße gemeldet und berichtet, dass sie Personen habe weglaufen sehen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung haben Zivilstreifen dann laut Polizeibericht am Altewiekring zwei verdächtige Personen angetroffen. Ermittlungen hätten ergeben, dass beide kurz zuvor ein Auto gestohlen, aber nach nur wenigen Metern damit einen Unfall verursacht hatten. „Der Wagen rammte einen am Straßenrand geparkten Transporter. Dabei riss bei dem gestohlenen Auto ein Vorderrad ab, so dass die Täter zu Fuß flüchten mussten“, teilt die Polizei mit.

