Gericht erlaubt die Erweiterung des Georg-Eckert-Instituts

Erfolglos haben Mitglieder des Wallring-Forums versucht, die Erweiterung des Georg-Eckert-Instituts zu verhindern. Anwohner hatten gegen den Bebauungsplan vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg geklagt. Die Stadt Braunschweig teilt nun mit: . Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat einen Normenkontrolleilantrag gegen den Bebauungsplan der Stadt Braunschweig für die Erweiterung des Georg-Eckert-Instituts an der Celler Straße abgelehnt. Die Eigentümerin eines angrenzenden Grundstücks hatte geltend gemacht, durch den Bebauungsplan in ihren Rechten beeinträchtigt zu sein. Das Oberverwaltungsgericht sah dies nicht als gegeben an, es sei nicht erkennbar, dass abwägungsrelevante Rechte berührt sein könnten, deshalb fehle die Antragsbefugnis.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder