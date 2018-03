Sie impft Kinder in Ghana gegen Malaria

Leonie Bartsch (22) ist Auszubildende zur Hotelfachfrau und arbeitet in ihrer Freizeit ehrenamtlich für ein Schulprojekt in Ghana.Foto: Norbert Jonscher

Jeder Pieks der Impfnadel kann Leben retten. Denn Ghana ist Malaria-Land. Der gefährliche Erreger wird von Stechmücken übertragen in der tropischen Republik in Westafrika. Leonie Bartsch (22) und ihre Leute von der Organisation Bilemi Foundation GH wissen das – und wollen Leben retten. „In diesem Jahr haben wir bereits 20 Kinder gegen Hepatitis und Malaria impfen können“, sagt die 22-jährige Auszubildende zur Hotelfachfrau: „Weitere 45 Kinder sollen noch folgen. Eine Impfung kostet 27 Euro.“

In Kürze startet die junge Frau erneut in Richtung Westafrika, in die Region Greater Accra, wo sich das Village Kweikram befindet mit einer Gesamtschule, in der 120 Kinder unterrichtet werden – unter einfachsten Bedingungen. Dort fühlt sich die 22-Jährige aus dem Landkreis Helmstedt zuhause.

Nach dem Abitur 2014 zog es Leonie Bartsch nach Ghana, um dort freiwillige soziale Arbeit zu leisten. Das Land habe sie schon immer fasziniert, so die 22-Jährige, die gern reist und Menschen kennenlernt. Die Kinder waren es, die sie unterstützen wollte, ihnen eine Zukunft in einem armen Land ermöglichen. Sie half bei der Beschaffung von Tischen und Bänken und auch von Wassertanks. In diesem Jahr nun gehe es darum, dass die Kinder gegen Malaria und Hepatitis geimpft werden. Dazu wirbt Leonie seit Jahren Spendengelder aus dem Bekanntenkreis ein, und sie hat sich außerdem beispielsweise der Sammelplattform Leetchi.com angeschlossen, um zu gewährleisten, dass ihre geplanten Aktivitäten finanziell abgesichert sind und dann weiterlaufen, wenn sie selbst nicht da ist. Die meisten Impfungen betreut sie aber selbst, wenn sie vor Ort ist.

Leonie Bartsch handelt dabei persönlich und eigenständig, hat sich aber der Organisation Bilemi Foundation GH angeschlossen, einer humanitären Organisation, die bestrebt ist, das Leben möglichst vieler junger Menschen zu verbessern und dazu beizutragen, Entwicklungsprojekte in ländliche Gemeinschaften zu bringen. Und natürlich geht es um Kinder: um deren Bildung und Gesundheitszustand, um medizinische Grundversorgung, Hygiene und Hygieneverhalten.

Die Kinder, berichtet Leonie Bartsch, wären meist noch zu klein, um zu verstehen, welchen Sinn die kleinen Piekser mit der Impfnadel haben. Und selbst die Eltern wüssten oft nicht, dass man ihre Kleinen so gegen gefährliche Erreger immun machen kann. „Bisher gibt es in Ghana nur eine Pflichtimpfung gegen Gelbfieber. Das reicht natürlich nicht.“

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Name der Kandidatin Leonie Bartsch (22), Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr als Hotelfachfrau und Schülerin der Johannes-Selenka-Schule. Das Ziel: Seit Jahren unterstützt sie in Ghana, Village Kweikram, die dortige „Gesamtschule“ mit 120 Kindern. Zurzeit geht es um Malaria- und Hepatitis-Impfungen. Die Partner: Leonie Bartsch arbeitet persönlich in Ghana und hat sich der Organisation Bilemi Foundation GH angeschlossen. Kontakt: Leonie Bartsch, Mariental, leo-bar@web.de