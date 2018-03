Fernwärme wird teurer

Braunschweig BS-Energy wird zum 1. April 2018 die Fernwärmepreise anheben. BS-Fernwärme wird um durchschnittlich 0,7 Prozent und BS-Fernwärme Jan für kleinere Verbräuche wird um 0,9 Prozent. teuerer

Nach einer Musterrechnung von BS-Energy werden bei BS-Fernwärme Jan und dem Jahresverbrauch eines Einfamilienhauses von 12 Megawattstunden die jährlichen Ausgaben für Heizung um 10,14 Euro (brutto) steigen. Für einen 2-Personen-Haushalt im Mehrfamilienhaus mit einem Wärmebedarf von 8 Megawattstunden steigen die Verbrauchskosten um 3,52 Euro (brutto) im Jahr.

Die Preiserhöhung ist dem Anstieg der Brennstoffkosten geschuldet. Nach den geltenden Fernwärmeversorgungsverträgen ist BS-Energy gebunden, die Fernwärmepreise zum 1. April und 1. Oktober entsprechend der Kosten anzupassen.

Hintergrund: Die in Braunschweig produzierte Fernwärme ist dank kombinierter Strom- und Wärmeerzeugung in KWK-Anlagen (Kraft-Wärme-Kopplung) eine besonders effiziente und umweltschonende Wärmequelle. Der Anteil der auf diese Weise erzeugten Wärme beträgt 95,6 Prozent. Durch ein Biogas-Blockheizkraftwerk optimiert BS Energy die Kraft-Wärme-Kopplung und baut sie weiter aus. So werden CO2-Emissionen nachhaltig vermieden.