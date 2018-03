Polizei erwischt viele Fahrer, die zu schnell sind

Braunschweig Bei erneuten Tempomessungen in der 30er-Zone in der Auguststraße in Richtung Innenstadt stellte der Verkehrsüberwachungsdienst der Polizei Braunschweig laut Pressemitteilung wieder „sehr viele Geschwindigkeitsüberschreitungen“ fest. Demnach passierten diese Stelle am Dienstagnachmittag innerhalb von 90 Minuten 1373 Fahrzeuge, von denen 133 erheblich schneller waren. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 61 km/h. Bereits am späteren Montagnachmittag waren hier laut Polizei 71 Tempoüberschreitungen registriert worden – der Schnellste fuhr 58 km/h.

