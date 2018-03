Sport, Information und Nostalgie – Radler haben die Wahl

Für die einen ist das Fahrrad praktisches Fortbewegungsmittel zur Arbeit oder in der Freizeit, für andere begehrtes Sportgerät oder gar ein Kultobjekt. Bei verschiedenen Veranstaltungen in diesem Sommer können sich Freunde des Fahrrads über Trends informieren, an Rundfahrten und Fahrradrennen teilnehmen, oder sich an Retro-Rädern und Klassikern erfreuen. Das teilt die Stadtverwaltung jetzt mit.

Den Auftakt macht die Regionalmesse Rad’18 der Fahrradinitiative Braunschweig am Sonntag, 8. April. Die Fahrradmesse im Kulturzentrum Brunsviga wird von der Verkehrswacht sowie dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) und dem Braunschweiger Forum unterstützt. Hier haben Besucher die Möglichkeit, sich über Ausrüstung, Touren oder Wichtiges zur Verkehrssicherheit zu informieren.

Als Ergänzung zur Messe lädt der ADFC am Sonntag, 19. August, zur Radtour’18 ein, bei der jeder Teilnehmer zeitlich flexibel an einem etwa 30 Kilometer langen Rundkurs teilnehmen kann. Ein weiterer Höhepunkt für Fahrradfans ist die erstmalig in Braunschweig stattfindende Velo Classico Germany am Sonntag, 29. April. Ob altmodisches Hochrad, klassisches Rennrad oder historisches Alltagsrad: Die Velo Classico ist eine Hommage an die alten Zeiten des Radsports, die Mode der 1920er- und 1930er-Jahre und das italienische Lebensgefühl. Radsportbegeisterte mit Freude an klassischen Rädern sind eingeladen, eine der zwei angebotenen Strecken abzufahren.

Bei der Cycle Tour am Sonntag, 26. August, zählt hingegen der Sportsgeist: Auf der 100 Kilometer langen Strecke zwischen Magdeburg und Braunschweig treffen sich in zwei Feldern trainierte Semiprofis und ambitionierte Hobbysportler. Für Radrenn-Neulinge eignet sich die halbe Strecke ab Schöningen.

Und erneut wird Braunschweig am Stadtradeln – voraussichtlich am 18. August – teilnehmen: Im vergangenen Jahr legten 3397 Radler 635 968 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und vermieden 90 307 Kilogramm CO 2 .