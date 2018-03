Kinder forschen, fragen und experimentieren

Hatten jede Menge Spaß beim Fototermin: Ministerpräsident Stephan Weil und die 90 KiWi-Forscher am Haus der Wissenschaft Braunschweig. Foto: Peter Sierigk

Braunschweig Ministerpräsident Stephan Weil verleiht 90 Nachwuchsforschern in Braunschweig das KiWi-Diplom.

90 junge Forscher starteten jetzt in die „KiWi-Forschertage für Kinder“. Bei dem zweitägigen wissenschaftlichen Ferienprogramm im Haus der Wissenschaft besuchten sie Braunschweiger Forschungseinrichtungen, experimentierten im Labor und hörten sich spannende Vorlesungen an. Den Abschluss bildete der Besuch des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Er überreichte den Kindern das KiWi-Diplom für die erfolgreiche Teilnahme am Ferienprogramm.

„Zwei Tage lang selbst forschen, experimentieren und echten Wissenschaftlern über die Schulter schauen – eine tolle Chance für 90 Mädchen und Jungen. Das Haus der Wissenschaft Braunschweig leistet mit den KiWi-Forschertagen einen unverzichtbaren Beitrag, das Interesse von Kindern und Jugendlichen an Wissenschaft und Forschung zu wecken. Es war mir eine Freude, den hoch motivierten jungen Teilnehmern ihre Forscherdiplome überreichen zu dürfen“, betonte der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil.

Die KiWi-Forschertage boten laut Pressemitteilung zum wiederholten Male ein vielfältiges Angebo: Wieso Hubschrauber so laut sind, wenn sie fliegen und wozu man Schall benutzen kann, fanden sie im DLR_School_Lab heraus. Aus welchen tropischen Pflanzen Kleidung besteht und wie sie hergestellt wird, erkundeten sie in der Grünen Schule des Botanischen Gartens. Und ob Eierschale tatsächlich so zerbrechlich ist, wie sie scheint, erforschten die KiWis im Agnes-Pockels-Labor. Diesen und vielen weiteren interessanten Fragen waren die wissbegierigen Nachwuchsforscher bei den KiWi-Forschertagen für Kinder auf der Spur. Von Biologie über Ingenieurwissenschaften und Mathematik bis hin zu Erkundungen des historischen Braunschweigs und Kunstausstellungen waren abwechslungsreiche Aktivitäten vertreten.