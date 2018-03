Trickdiebe täuschen eine 87-jährige Rentnerin

Zwei Männer stehen im Verdacht, einer 87 Jahre alten Anwohnerin in der Kreuzkampstraße Bargeld und Schmuck (mehrere Goldringe) gestohlen zu haben. Die angeblichen Mitarbeiter eines Mobilfunkunternehmens hatten am Mittwoch um 13.30 Uhr bei der Rentnerin unter dem Vorwand geklingelt, ihr einen Vertrag vermitteln zu wollen. Während einer der Besucher die Seniorin mit Schriftsachen beschäftigte, gab der andere vor, die Wohnung nach Störsignalen abzusuchen. Nachdem die Männer mit dem Hinweis, sich in zwei Wochen nochmal zu melden, gegangen waren, stellte die Frau den Verlust ihrer Wertsachen fest. Die Tatverdächtigen werden als 1,60 bis 1,70 Meter groß beschrieben. Einer soll kurze, dunkle Haaren und einen Vollbart haben. Er sprach mit Berliner Mundart. Der andere Mann ist dunkelblond und hat einen Dreitage-Oberlippenbart. Hinweise unter Tel: (05 31) 476-25 16.

