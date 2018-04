Hochhaus-Vermieter erhebt Räumungsklagen

Eigentlich sollte das Hochhaus an der Otto-von-Guericke-Straße zum 1. Januar 2018 komplett entmietet sein. So wollte es der Vermieter, doch 5 der einst fast 70 Mieter harren weiterhin aus. Aus ihrer Sicht waren die fristlosen Kündigungen unzulässig. Jetzt geht der Streit in die nächste Runde: Der...