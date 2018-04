Betrunkener randaliert im Taxi

Renitent wurde ein betrunkener Fahrgast in einem Taxi am frühen Montagmorgen, so dass die Polizei ihn in Gewahrsam nehmen musste.

Der 41-Jährige hatte nach Polizeiangaben während der Fahrt in der Weststadt den Rückspiegel abgerissen und beschädigt. Anschließend versuchte er, dem Fahrer ins Gesicht zu schlagen. Schließlich konnte der Mann auch den fälligen Fahrpreis nicht entrichten.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,17 Promille. Eine Richterin des Amtsgerichts ordnete bis mittags die Unterbringung im Polizeigewahrsam an.