Diebe stehlen Material von einer Baustelle

Zwei mutmaßliche Baustellendiebe konnte die Polizei am Möhlkamp stellen. Im Fahrzeug der Männer wurde auch eine Schreckschusswaffe gefunden. Foto: Archiv, Florian Kleinschmidt

Kurz nach 2 Uhr am Ostermontag kontrollierte eine Funkstreife auf dem Möhlkamp zwei Männer, die dort mit einem zwei Meter langen Metallteil unterwegs waren. Während der Überprüfung rannte laut Polizei einer der beiden weg, ein 39-Jähriger wurde festgehalten. Ermittlungen ergaben, dass die Männer im Verdacht stehen, von einer nahe gelegenen Baustelle Installationsteile entwendet zu haben. In einem in der Nähe stehenden Fahrzeug versuchte sich ein 37-Jähriger zu verstecken, bei dem es sich um einen mutmaßlichen zweiten Täter handelte. Im Wagen fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe. Die Beschuldigten bestritten mögliche Diebstähle.