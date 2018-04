Dance Company lädt zu Workshops

Braunschweig Tanzsport pur ist am Wochenende (7./8. April) in der Braunschweig Dance Company angesagt. Am Samstag startet ab 14 Uhr der „Dance Day“ mit zahlreichen kostenlosen Mitmachworkshops in den Bereichen Hip Hop, Streetdance, Dancehall, FemClass, und Latin Fit. Beim Tag der offenen Tür geht es am Sonntag...